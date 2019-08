Roma, Zaniolo: "Mai pensato di andare via"

“Io non ho mai avuto la minima idea di andare via da Roma. Mi trovo bene in questa società, sono innamorato di questa città, del calore dei tifosi e quindi non ho mai pensato di andarmene. Ho sempre spinto per rinnovare e per continuare questo percorso insieme". Le parole pronunciate da Nicolò Zaniolo alla tv ufficiale del club giallorosso sono musica per le orecchie dei tifosi della Lupa. Zaniolo, rinnovo ufficiale

Il centrocampista 20enne era stato accostato alla Juventus e al Tottenham ma alla fine ha prolungato il suo legame con i capitolini fino al 2024 e si appresta a diventare un simbolo della società: "Appena ho firmato i dirigenti mi hanno detto che si trattava di un passo importante, nei grandi e di mantenere la testa sulle spalle. Quando sono rimasto solo, la prima cosa che ho pensato è stata: ‘Ora si fa sul serio’. Sono diventato un giocatore vero e proprio e quindi ora devo comportarmi da tale, in campo e fuori da professionista e essere da esempio per i ragazzi della mia età".

Le prospettive per la stagione che si apre tra una settimana (esordio contro il Genoa all'Olimpico) sembrano ottime per la Roma: "Siamo un gruppo giovane e forte, possiamo toglierci molte soddisfazioni. L'impressione di Fonseca è molto positiva. È concentrato, determinato, preparatissimo. Un allenatore adatto a questa squadra. Molto bravo sia come uomo sia come professionista. Gli allenamenti sono molto intesi, richiedono un dispendio fisico molto elevato. Questa è la strada giusta - conclude Zaniolo - lavorare forte durante la settimana per ritrovarci in partita a stare bene e a correre più degli altri”.