Roma, Zaniolo in gruppo: Mkhitaryan salta la Juve, dubbio Spinazzola

VERSO ROMA-JUVE

Mentre i tifosi giallorossi aspettano con ansia il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, il 2020 della Roma non è certo iniziato al meglio: prima il ko dell'Olimpico con il Torino e poi la solita lunga lista di infortunati, perché in vista della sfida contro la Juventus dall'infermeria di Trigoria non arrivano certo buone notizie. Il ko più grave è quello di Mkhitaryan, che ha accusato una nuova lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per un altro mese, ma contro i campioni d'Italia a dare forfait saranno in tanti. Fonseca sfida la Juve:""Ronaldo triste? Magari"

A partire da Pastore (edema osseo al bacino, non si rivedrà prima di fine mese), passando per Santon (lesione muscolare) e Kluivert (fuori da dicembre per un edema muscolare che sta diventando un mistero), fino ad arrivare ad Antonucci, che ieri ha preso un colpo alla caviglia, e senza dimenticare i lungodegenti Zappacosta (appuntamento in primavera) e Cristante (che sta recuperando ed è tornato in gruppo).

In forte dubbio per la sfida con i bianconeri anche Fazio, che accusa ancora un problema muscolare, e Spinazzola, da due giorni a casa per una sindrome influenzale. L'unica buona notizia per Fonseca arriva da Nicolò Zaniolo, che ha un fastidio fra coscia e ginocchio per una botta rimediata contro il Torino ma è tornato questa mattina ad allenarsi con il gruppo e con la Juve ci sarà. Almeno lui.

