Roma, Tiago Pinto: "Nessuno può garantire che il prossimo anno giocherà qui"

Il general manager giallorosso non esclude nulla sul futuro dell'azzurro: "Ma fin qui abbiamo sempre trattenuto i big"

Il mercato invernale è chiuso da poche ore ma certi scenari estivi non smettono di delinearsi. Il futuro di Nicolò Zaniolo, ad esempio, sembra essere denso di incertezze, sospeso tra un possibile rinnovo (con adeguamento) con la Roma e una partenza che, ad oggi, non si può escludere. Parola di Tiago Pinto, general manager gaillorosso, che a specifica domanda sull'attaccante azzurro ha chiosato: "Nessuno può dire se il prossimo anno giocherà ancora qui". ansa

Tiago Pinto ha cercato di fare il punto sul mercato della Roma guardando il bicchiere mezzo pieno. "Nelle ultime finestre siamo sempre riusciti a tenere i migliori, preferisco non parlare di numeri. Questo è il momento del collettivo, di aiutare la squadra e il mister a portare a casa gli obiettivi. E' chiaro che il collettivo è fatto dai singoli, ma ora dobbiamo pensare a dare tutto per ottenere il meglio da questa stagione", ha detto.

A specifica domanda sul futuro del talento italiano però, il general manager non si è sbilanciato: "Se giocherà il prossimo anno nella Roma? Questo non posso dirlo io e non può dirlo nessuno". Parole che spaventano i tifosi giallorossi e fanno, allo stesso tempo, sorridere quelli bianconeri.

Non è un mistero, infatti, che l'ex interista sia nei radar bianconeri: Zaniolo piace molto ad Allegri e la società potrebbe virare decisa su di lui soprattutto se non dovesse concretizzarsi il rinnovo di Paulo Dybala, un altro dal futuro piuttosto incerto. A proposito di contratti: quello di Zaniolo scade nel 2024. Abbastanza per trovare il tempo di un'eventuale intesa a prolungare ma allo stesso tempo, come ha voluto sottolineare Pinto, forse non abbastanza per avere certezze.

Sul bilancio del mercato della Roma e se si è accorciato il gap con la zona Champions, Pinto ha detto: "L'obiettivo di ogni sessione è quello di rendere la squadra più forte. Abbiamo portato a casa due giocatori che migliorano la squadra. Il mercato di gennaio è particolare, bisogna capire cosa manca e vedere se si è capaci di portare a casa giocatori pronti da subito. Abbiamo fatto un lavoro molto interessante con il mister - ha aggiunto - e con lo scouting per capire le mancanze e i ruoli da rinforzare. Abbiamo fatto un lavoro veloce e per fortuna i ragazzi hanno migliorato la squadra da subito, come ha detto anche il mister".

"Ora non è il momento di parlare del mercato estivo, dobbiamo lottare su tutte e tre le competizioni perchè abbiamo la possibilità di fare una buona stagione", ha comunque ammesso Pinto. Il Gm giallorosso ha anche specificato che "non è vero che gli altri obiettivi sono sfumati, né che Diawara ha bloccato un eventuale terzo acquisto. Zakaria? Era un giocatore che seguivamo. Abbiamo dato alla Roma uno dei migliori direttori d'orchestra al mondo", ha detto riferendosi a Mourinho. "Quindi è il momento di migliorare gli strumenti e la sinfonia della musica", ha concluso.

