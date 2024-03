Roma ascoltata in Procura Figc per video hot e licenziamento dipendenti: "Nostro operato corretto"

IL CASO

Il procuratore Chiné ha voluto fare luce sulla dinamica che ha portato al licenziamento degli ex dipendenti giallorossi.

© Foto da web La Roma è stata ascoltata in procura federale per il caso del video della dipendente licenziata dopo la diffusione del filmato all'interno della società. Secondo quanto si apprende il colloquio è durato circa un'ora. Presenti l'avvocato Lorenzo Vitali, autore e firmatario della lettera di licenziamento della dipendente, accompagnato dal legale del club Antonio Conte. Le indagini della procura federale si stanno concentrando sulla responsabilità dei tesserati romanisti nella divulgazione del video.

Il procuratore Chiné vuole ricostruire il momento in cui il video intimo degli ex dipendenti del club è diventato virale, ma anche far luce sulla dinamica esatta che ha portato al licenziamento di entrambi. Il video in questione, infatti, non doveva in alcun modo essere visionato né evidentemente essere utilizzato per un licenziamento per giusta causa. Il club si difende appellandosi alla conseguenza di una violazione del codice etico.

Ai dirigenti giallorossi potrebbe essere contestata una violazione dell'art. 4 della giustizia sportiva su "lealtà, correttezza e probità". Il giocatore della Primavera che ha trafugato il video dal cellulare della ragazza sarà ascoltato per ultimo.

LA POSIZIONE DEL CLUB: "OPERATO CORRETTO"

L'incontro con la procura della Figc per il sexgate che ha colpito Trigoria è durato circa un'ora e nell'audizione di Lorenzo Vitali, accompagnato dal legale del club romanista, Antonio Conte, la società giallorossa ha ribadito la sua posizione.

Il club si ritiene vittima di un attacco esterno volto a destabilizzare la società. La Roma ha poi confermato al procuratore Chiné la correttezza del suo operato in questa vicenda specificando come stia investigando per scoprire chi ci sia dietro quelli che il club ritiene degli attacchi. Per questo la Roma si sta avvalendo anche di un importante studio penale per perseguire eventuali condotte scorrette. Dalla Roma filtra poi fiducia nell'operato della giustizia sportiva e ordinaria