Brasile, successo per Davide Ancelotti: ma il "vero" esordio sarà mercoledì

Buona la prima per Davide Ancelotti sulla panchina del Botafogo. Il figlio di Carlo, pur non avendo ufficialmente guidato la squadra per problemi burocratici (nella distinta era segnato come vice-allenatore dei portieri, con Claudio Caçapa eccezionalmente capo allenatore) ha condotto al successo la squadra brasiliana nel derby di Rio de Janeiro contro il Vasco da Gama, piegato 2-0 grazie alle reti di Cabral e di Nathan Fernandes nella 13/a giornata del 'Brasilerao'. L'avventura ufficiale di Davide Ancelotti come allenatore del Botafogo inizierà mercoledì, nella sfida contro il Vitoria.