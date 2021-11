Roma, Veretout: "Mourinho allenatore adatto a questo grande progetto"

QUI ROMA

Il centrocampista giallorosso dal ritiro della Francia: "Troverà il modo di invertire la tendenza negativa"

Jordan Veretout si schiera dalla parte di José Mourinho dopo le recenti delusioni patite in casa giallorossa: "È un uomo che pensa sempre al lavoro. È un vincente, un allenatore adatto a un grande progetto come quello dei Friedkin alla Roma - ha detto il centrocampista giallorosso in un’intervista a Le Parisien dal ritiro della nazionale francese -. È rigoroso e ha un'esperienza incredibile. Ha vinto molto, fa desiderare tutti di impegnarsi al 200%. Troverà il modo per invertire questa tendenza". Getty Images

La squadra capitolina è reduce da una sola vittoria nelle ultime sette partite tra campionato e Conference League e lo Special One è finito un po' nel mirino della critica, anche se a sua difesa sono scesi in campo anche due monumenti giallorossi come Francesco Totti e Daniele De Rossi. Ora, a fare da pompiere, ci pensa anche il centrocampista transalpino: "A Roma c'è tanta passione, se vinci sei al top, se perdi, è una tragedia - le sue parole -. I tifosi però sono la nostra forza, sta a noi restituire loro questo supporto". Sul campionato italiano ha concluso: "Ho imparato molto in Serie A. Fisicamente è dura e anche tatticamente. In questo momento sto giocando nella Roma davanti alla difesa. Mi piace difendere, attaccare e pressare il portatore di palla. Sono capace di segnare e di fare assist. Ora tutto questo devo riportarlo anche in nazionale".

Vedi anche roma Totti e De Rossi stanno con Mou: "Lui un problema? Abbiamo sbagliato tutto"