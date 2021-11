Totti e De Rossi stanno con Mou: "Lui un problema? Abbiamo sbagliato tutto"

IL GRANDE EX

De Rossi: "Spero che non si stufi di Roma, non vorrei essere nei suoi panni"

"Se stiamo qui a parlare di Mourinho come un problema della Roma abbiamo sbagliato tutto. Se prendi tutti gli altri allenatori di A messi insieme, lui ha vinto di più. Bisogna puntare su di lui, stargli vicino". Francesco Totti scende in campo per difendere lo Special One, finito nel mirino dei tifosi. Il tecnico portoghese ha una media punti (1,58 a partita), peggiore degli ultimi sette allenatori giallorossi, da Andreazzoli a Fonseca. "È un grande tecnico, un motivatore, un allenatore a 360 gradi - ha aggiunto l'ex capitano giallorosso a Sky Sport - Sa come gestire il gruppo, sa quello che deve dire e fare".

Un'altra bandiera della Roma, Daniele De Rossi, sostiene Mourinho a spada tratta: "La Roma deve essere soddisfatta se a fine stagione non avrà fatto stufare anche questo allenatore, che è uno dei 5-6 allenatori più forti di sempre. Ho la Roma dentro al cuore ma è meglio vederla da fuori ora, non vorrei mettermi nei panni di Mourinho. Stanno uscendo fuori in tanti, ma Mourinho ha personalità e sarà sereno".