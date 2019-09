Roma, Veretout gaffe; "Che esordio, ora testa alla Champions"

IL POST

"Un grande esordio all'Olimpico, è stato tutto bellissimo: ora testa alla Champions". Jordan Veretout deve essersi emozionato davvero troppo per il 4-2 della Roma al Sassuolo arrivato anche grazie a una sua ottima prestazione. Il post pubblicato su Instagram denota un po' di confusione: la Roma, purtroppo per lui, non gioca la Champions in questa stagione, ma sarà impegnata in Europa League.

Prese in giro scontate sui social e altrettanto ovvia la correzione del messaggio. Ovviamente, non sarà la gaffe a spostare di un millimetro il giudizio su Veretout: la Roma l'ha strappato al Milan per 17 milioni più 2 di bonus, il giocatore ha avuto qualche problema durante il precampionato, ma alla prima occasione ha dimostrato tutto il suo valore. E giovedì, se scenderà ancora in campo, potrà confermarlo contro il Basksehir. Naturalmente in Europa League.