Roma, "Vendete Florenzi": il like di Totti manda la città nel caos

SU INSTAGRAM

Al momento non è dato sapere se si sia trattato di un'involontaria gaffe social oppure di una reale presa di posizione, ma dopo la sconfitta col Torino la Roma giallorossa è stata scossa dal "like" di Francesco Totti, storico capitano, ad un commento decisamente poco lusinghiero postato da un tifoso sulla pagina Instagram del club nei confronti dell'attuale capitano: "Vendete Florenzi". Serie A, Roma-Torino 0-2: highlights

Tra i primi a mettere 'mi piace' al post in questione, Totti in questo modo sembra confermare le voci che a Roma si inseguono da tempo, ovvero che il rapporto con Florenzi non sie esattamente rose e fiori. In molti non dimenticano la freddezza con cui il Pupone si era limitato a dire che i due nei giorni precedenti alla conferenza stampa d’addio non si erano sentiti, altri invece ricordano che durante la presentazione del libro ‘La storia del calcio in 50 ritratti’, Totti aveva esaltato Lorenzo Pellegrini indicandolo come possibile futuro capitano.

Sui social i tifosi giallorossi si dividono: c'è chi concorda con l'ex numero 10, chi gli 'tira le orecchie' sottolinendo che "Florenzi non merita questa gogna mediatica" e chi si augura che "Francesco chiarisca che è stato solo un errore". In attesa di una presa di posizione 'ufficiale' da parte dell'ex capitano, il like intanto è stato rimosso.

Vedi anche roma Roma, Fonseca: "Potevamo giocare altri 90' ma oggi la palla non voleva entrare"