Roma, Totti: "Pellegrini degno capitano, Zaniolo ha ancora tanto da dimostrare"

La bandiera giallorossa dice la sua anche su Mourinho: "È un valore aggiunto, può essere ideale in questo ambiente"

A godersi l'ottimo inizio di campionato della Roma c'è anche un tifoso d'eccezione come Francesco Totti, che non sembra avere dubbi si chi possa essere uno dei grandi protagonisti della stagione giallorossa: "Spero che sia l'anno di Lorenzo Pellegrini - ha detto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. Roma e la Roma capiscano il valore di questo ragazzo: è veramente forte e ha tutte le doti morali che servono per essere leader. Sa comportarsi, sa stare al suo posto, è umile. È un degno capitano". Getty Images

Totti ha poi parlato anche di Nicolò Zaniolo e delle sue prospettive di crescita: "Tutti ci auguriamo che diventi un campione, ma deve ancora dimostrare tanto. Per tutto quello che gli è capitato deve a maggior ragione 'aiutarsi' di più, allenandosi e lavorando sodo. Deve maturare da un punto di vista caratteriale e professionale, quello che succede fuori dal campo a Roma è fondamentale. Ha grandissime prospettive e può certamente fare una grande carriera, riaggiorniamoci tra dieci anni per vedere che livello avrà raggiunto".

Infine, un attestato di stima per José Mourinho: "La notizia intanto è che abbia scelto la Roma. È sempre stato e resta un valore aggiunto, sia in campo sia nella gestione del gruppo. Si mette davanti a tutti, fa da parafulmine, è una capacità che in una città come Roma può risultare determinante".