Roma, Totti nella "Hall of Fame": ecco la maglia speciale

27/11/2018

Tutto pronto in casa Roma per celebrare l'incredibile carriera di Francesco Totti. Prima della sfida di Champions contro il Real, l'ex capitano giallorosso ritirerà la maglia della "Hall of Fame", entrando ufficialmente a far parte della "famiglia" delle leggende giallorosse. Un evento straordinario, che il club ha scelto di onorare creando una speciale collezione, rinominata "10 Collection", che include la maglia commemorativa, la sacca e la sciarpa dedicate a Francesco Totti.