Roma, torna la numero 10? Dybala mette like e fa scatenare i tifosi

ROMA

Indizio social sulla prossima maglia dei giallorossi, il "mi piace" di Dybala fa viaggiare la fantasia dei tifosi

Roma-Adidas, un ritorno al passato per la nuova maglia











© Footy Headlines 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La prossima stagione tornerà in campo la maglia numero 10 della Roma? Dal ritiro di Francesco Totti nessuno mai ha avuto l'onore (e l'onere) di vestirla, ma nelle ultime ore un indizio social ha scatenato la doppia fantasia nei pensieri dei tifosi giallorossi. Nel giorno in cui è stato annunciato che la Roma tornerà a vestire Adidas, infatti, sul web sono stati condivisi dai giallorossi dei piccoli spoiler sulla maglia della prossima stagione e anche l'immagine della "10" su divisa bianca. A mettere like anche Paulo Dybala, un "mi piace" galeotto che ha scatenato i tifosi che hanno un sogno: la 10 all'argentino.

Non c'è nulla di confermato, niente di certo, ma la fantasia dei tifosi della Roma viaggia forte e veloce anche grazie alle recenti parole della Joya. "Mai dire mai, ovviamente sarebbe una responsabilità unica" aveva detto Dybala parlando proprio della maglia che fu di Totti.

E anche il Pupone, in un'intervista, si era detto pronto a consegnare la maglia all'argentino, ma a una condizione: "Dybala merita la 10, ma solo se pensa di rimanere altri 10-20 anni a Roma". Parole che sanno di passaggio di consegne, con quel like di Dybala che potrebbe confermare l'incredibile novità per la stagione che verrà.