Roma, Solbakken a disposizione di Mou: primo allenamento a Trigoria

Dopo oltre un mese dall'ufficializzazione il norvegese ha lavorato per la prima volta coi nuovi compagni e spera nella convocazione contro il Bologna

© Twitter L'attesa è finita. Ufficializzato a fine novembre dalla Roma, che lo ha preso a parametro zero vista la scadenza di contratto a fine dicembre con il Bodo Glimt e la firma fino al 30 giugno 2027, Ola Solbakken si è finalmente messo a disposizione di José Mourinho. Nel primo giorno dell'anno l'esterno offensivo norvegese ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Ora Solbakken spera nella prima convocazione, magari già per la sfida di mercoledì alle 16.30 all'Olimpico contro il Bologna alla ripresa del campionato.

Solbakken non gioca una partita da quasi due mesi: il campionato norvegese si è chiuso infatti il 13 novembre. Ma il giocatore, che ha continuato a svolgere allenamenti personalizzati, spera di essere nella lista di Mourinho per la gara contro i rossoblù per godersi il primo assaggio dell’Olimpico giallorosso. In attesa dell'esordio da titolare, magari nella gara degli ottavi di Coppa Italia di giovedì 12 contro il Genoa.