Roma, è sbarcato Solbakken: visite mediche e firma fino al 2027

il colpo

L'esterno offensivo arriva dal Bodo/Glimt a parametro zero ma difficilmente si unirà alla tournéè giapponese

© Da video È sbarcato intorno alle 14.00 all'aeroporto di Fiumicino il neo acquisto della Roma Ola Solbakken. L'esterno offensivo norvegese, primo rinforzo per José Mourinho in vista del mercato invernale, è stato prelevato dal Bodo/Glimt a parametro zero vista la scadenza di contratto a fine dicembre e firmerà fino al 2027. Sorridente, Solbakken è stato accolto da uno sparuto gruppo di tifosi, fotografi ed operatori ma è andato via senza rilasciare dichiarazioni per effettuare le visite mediche.

Nonostante l'arrivo a 24 ore dalla partenza della squadra per la tournée giapponese che i giallorossi effettueranno con i giocatori che non sono stati convocati per Qatar 2022, Solbakken potrebbe essere costretto a restare in Italia poiché i rapporti col Bodo/Glimt non sono positivi e non è ancora arrivato il via libera dei norvegesi. Ad ogni modo il 24enne sarà disposizione di Mou per la partita contro il Bologna del 4 gennaio 2023.