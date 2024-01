Roma, clima incandescente per Smalling: striscione polemico e bordate di fischi

ROMA

Il difensore inglese è stato duramente contestato dai sostenitori giallorossi prima del match col Verona

© IPA È rottura totale tra Chris Smalling e i tifosi della Roma. Il difensore inglese, fermo ormai da quasi 4 mesi, è stato duramente contestato prima del match tra i giallorossi e il Verona: l'Olimpico gli ha infatti riservato una bordata di fischi nel momento in cui i maxi schermi lo hanno inquadrato mentre scendeva dal pullman della squadra. Non solo, poco prima della partita, in piazza Mancini, è stato esposto uno striscione dai toni polemici, rivolto con tutta probabilità proprio a lui e a un altro bersaglio della critica, Renato Sanches. "Comunicati inverosimili, parole e dicerie. L'unica certezza sono le vostre vigliaccherie", il messaggio.

Entrambi i giocatori, dopo mesi di silenzi, dubbi e voci sulle loro condizioni fisiche, sono tornati a parlare nei giorni scorsi, subito dopo l'esonero di José Mourinho. Tutti e due hanno sottolineato come il momento difficile che stanno attraversando sia legato esclusivamente alla loro condizione fisica e hanno ribadito il proprio amore per il club, ma le circostanze e le tempistiche delle loro uscite hanno fatto discutere molto e in tanti, evidentemente, non le hanno proprio digerite.

STRISCIONI E CORI PER MOURINHO, APPLAUSI PER DE ROSSI

Tutto lo stadio ha voluto ringraziare José Mourinho per il lavoro svolto e omaggiarlo a pochi giorni dal suo esonero. Per il portoghese si sono levati diversi cori di incitamento e sono stati esposti numerosi striscioni. Accolto dagli applausi e dai cori, in ogni caso, anche il nuovo tecnico Daniele De Rossi.