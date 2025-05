Atalanta, Lookman in bilico per la partita con la Roma

Continua a lavorare da solo e non in campo a Zingonia Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta che resterà in dubbio fino all'ultimo in vista della sfida di lunedì sera con la Roma a Bergamo. L'attaccante nigeriano aveva accusato ieri mattina un'infiammazione al tendine d'Achille destro. Per recuperare tornando in gruppo ci sono ancora due allenamenti a disposizione, domenica pomeriggio e la mattina del 12 maggio, il giorno della partita. Potrebbe tornare ad allenarsi col resto della squadra anche l'esterno Marco Palestra, out dal 24 marzo per una lesione muscolo fasciale al retto femorale sinistro.