Road to Zero: la finale di Coppa Italia all'insegna della sostenibilità

Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità rinnovano il proprio impegno sul tema della sostenibilità e nel promuovere eventi responsabili, accessibili e a basso impatto ambientale, presentando la seconda edizione del progetto “ROAD TO ZERO”, che sarà realizzato in occasione della Finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Milan-Bologna sarà, quindi, organizzata rispettando le 75 iniziative progettate al fine di ottenere una sensibile riduzione del relativo impatto ambientale ed effetti positivi in termini sociali e di governance (Principi ESG). "Il calcio ha il potere straordinario di unire le persone e accendere passioni, ed è chiamato a guidare il cambiamento promuovendo valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente, la responsabilità sociale e l’inclusione - ha detto l'ad di Lega Serie A Luigi De Siervo - Con il progetto ‘Road to Zero’ vogliamo dimostrare concretamente che innovazione, sostenibilità, rispetto per l’ambiente e accessibilità sono parte integrante del calcio”.