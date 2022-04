Roma, si rivede Spinazzola dopo nove mesi: l'Olimpico lo acclama

Dopo nove mesi di assenza, Leonardo Spinazzola è tornato ad assaporare il profumo dell'erba dell'Olimpico. Inserito da José Mourinho tra i convocati per Roma-Salernitana, l'esterno nelle fasi di riscaldamento è sceso in campo coi compagni trovando in risposta l'ovazione e i cori della Curva Sud giallorossa. L'ultima partita di Spinazzola è stata durante Italia-Belgio all'Europeo.

