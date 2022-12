Roma, si parte per il ritiro in Portogallo: c'è anche Karsdorp

ROMA

Il terzino olandese insieme al resto dei compagni: la cessione resta vicina, ma la società non vuole deprezzarlo

La Roma è partita da Fiumicino per il ritiro in Portogallo dove rimarrà fino al 22 dicembre e con la squadra è partito anche Rick Karsdorp. L'olandese ha risposto presente alla ripresa degli allenamenti dopo aver disertato la tournée in Giappone, ma il futuro del calciatore sembra comunque lontano dalla Capitale visto il mercato di gennaio ormai alle porte. Alla squadra si sono uniti anche Wijnaldum e Belotti, con il primo che seguirà un programma specifico per rientrare dopo la frattura della tibia destra e il secondo che dovrà comunque recuperare da un problema al flessore, lo stesso muscolo infortunatosi prima dello stop Mondiale.

Karsdorp in Portogallo, dove la Roma giocherà contro Cadice (16), Casa Pia (19) e RKC Waalwijk (22), è il segnale che in casa giallorossa ha prevalso la linea societaria, intenta a non deprezzare ulteriormente il terzino olandese. Il rapporto con José Mourinho infatti ormai è compromesso e la cessione a titolo definitivo (a gennaio o al più tardi a giugno) resta l'ipotesi più probabile: nelle ultime ore si registra l'interesse del Fulham, oltre a quello di Lille e Torino, ma solo il club inglese sembra disposto a tentare l'affondo per la cessione a titolo definitivo. Vedi anche Mercato Dal Portogallo: Mourinho è il candidato numero uno per la carica di ct

La Roma chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro e aspetta l'offerta giusta, il futuro dell'olandese è lontano dalla Capitale.

WIJNALDUM, CI VUOLE PAZIENZA: IN CAMPO A FEBBRAIO?

In questi giorni è tornato a lavorare a Trigoria ed è partito coi compagni per il Portogallo, ma bisognerà avere ancora un po' di pazienza per rivedere in campo Georginio Wijnaldum, fuori da inizio campionato per la frattura della tibia. Inizialmente si pensava che già entro fine gennaio Mourinho potesse tornare a schierarlo e invece, con ogni probabilità, non sarà così. ma i tifosi della Roma, così come chi lo ha tenuto in rosa al Fantacalcio, sanno che nel girone di ritorno può rivelarsi un fattore. C'è già un ipotesi sulla data del rientro: Wijnaldum può esserci per Lecce-Roma dell'11 febbraio. Salterebbe dunque anche Bologna, Milan, Fiorentina, Spezia, Napoli ed Empoli.

