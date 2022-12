Dal Portogallo: Mourinho è il candidato numero uno per la carica di ct

L'INDISCREZIONE

Secondo 'Record' lo Special One sarebbe stato scelto dalla federazione per sostituire Fernando Santos

In Portogallo sono sicuri: la federazione vuole affidare la panchina della nazionale a José Mourinho, dopo il sempre più vicino addio di Fernando Santos alla fine di un Mondiale deludente. Secondo il quotidiano 'Record', l'attuale allenatore della Roma sarebbe al 100% il prescelto per il ruolo di ct. I vertici federali portoghesi non avrebbero ancora preso una decisione definitiva, ma l'ipotesi più probabile vede lo Special One in pole position per la carica di selezionatore della nazionale.

9C'è ovviamente un ostacolo molto arduo da superare: il contratto che lega Mourinho alla Roma fino al 2024. Non è infatti ipotizzabile che lo Special One possa essere contemporaneamente l'allenatore dei giallorossi e il ct del Portogallo. In passato Mou aveva commentato così l'offerta del Portogallo nel 2013 con possibilità di doppio incarico: "Volevo accettare, ma non avrei avuto tempo per un'altra mansione part-time e non sarebbe stato etico". In ogni caso, Mourinho non sarà sulla panchina portoghese in questa stagione, scrive il quotidiano. Se ne parlerebbe da giugno ma la federazione dovrà trovare un accordo con la Roma. Aspettando Mou, la federcalcio portoghese penserebbe a una soluzione a tempo come il selezionatore dell'Under 21 Rui Jorge.

SONDAGGIO A BOLA, OLTRE IL 40% VUOLE MOU IN PANCHINA

I tifosi portoghesi non hanno dubbi e vogliono José Mourinho come prossimo ct del Portogallo. E' quanto emerge da un sondaggio del quotidiano locale A Bola. Lo Special One ha sbaragliato la concorrenza, raccogliendo il 40,3% dei voti. Al secondo posto, staccatissimo, Rui Jorge (11,6%) davanti a Leonardo Jardim e Abel Ferreira.