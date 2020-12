Roma-Sassuolo, Rocchi: "All'Olimpico molte decisioni corrette, rosso a Fonseca condivisibile"

Roma-Sassuolo ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra giallorossa per alcune scelte dell'arbitro Maresca, che Gianluca Rocchi, ex fischietto oggi interlocutore tra l'Aia e le società, legge in questo modo: "Al di là di un episodio, è stata una partita in cui ci sono state molte decisioni prese correttamente dall'arbitro. L'espulsione di Fonseca? Magari Maresca si è sentito invaso nel proprio spazio e ha reagito con un rosso che era condivisibile".