Roma, riecco Zaniolo: a Trigoria non troverà Pau Lopez e Under

ROMA

Il portiere spagnolo e l'esterno turco andranno in prestito al Marsiglia con diritto di riscatto fissato rispettivamente a 15 e 12 milioni, via libera del professor Fink per il centrocampista azzurro

La Roma ritrova finalmente Nicolò Zaniolo. Dopo il tampone fatto martedì, il jolly giallorosso si è presentato mercoledì mattina al centro sportivo di Trigoria per cominciare, con qualche giorno d'anticipo rispetto ai compagni, la preparazione in vista della nuova stagione. Poco dopo le nove e trenta ha varcato i cancelli del Fulvio Bernardini anche Christian Fink, il chirurgo che a settembre lo aveva operato al crociato: un ultimo check per controllare il lavoro svolto nell'ultimo mese al Kinemovecenter di Pontremoli, poi il via libera definitivo.

La visita è stata dunque superata a pieni voti e ora Zaniolo aspetta solamente di conoscere di persona Josè Mourinho, atteso nei prossimi giorni nella Capitale per cominciare anche lui, ufficialmente, la sua nuova avventura sulla panchina giallorossa. Al suo arrivo a Roma, Lo Special One non troverà Pau Lopez e Under: come riporta 'Sky Sport', infatti, il club giallorosso ha incontrato la dirigenza del Marsiglia nella figura del presidente Longoria e la trattativa per la cessione del portiere spagnolo e del turco è ormai prossima alla conclusione.

L'accordo dovrebbe essere un doppio prestito con diritto di riscatto, 15 miloni per Pau Lopez e 12 per Under: per la Roma sarebbe una doppia cessione importante che potrebbe fruttare 27 milioni di euro da reivestire negli acquisti di Rui Patricio e Xhaka.

