Roma, Xhaka allo scoperto: "In futuro potrei imparare l'italiano"

L'OBIETTIVO DI MERCATO

Il centrocampista svizzero: "Vedremo come andrà, tutti sanno cosa rappresenta la Roma"

Dopo la vittoria contro la Francia, Granit Xhaka esce allo scoperto e strizza l'occhio alla Roma. "Vedremo come andrà, tutti sanno cosa rappresenta la Roma ma adesso sono un giocatore dell'Arsenal - ha spiegato il centrocampista svizzero -. Dopo l'Europeo comincerò a pensare al mio futuro. E' interessante imparare nuove lingue, ho già imparato l'inglese, dunque non si sa mai: in futuro potrei imparare l'italiano". Getty Images

Mourinho lo ha messo in cima alla lista delle sue preferenze e vuole consegnarli le chiavi del centrocampo giallorosso, l'Arsenal è disposto a lasciarlo partire mentre l'accordo su ingaggio e durata del contratto con il calciatore, tra i migliori in campo ieri sera nell'ottavo di finale contro la Francia, ci sono da tempo. I due club stanno trattando e ai Gunners la Roma ha fatto pervenire un'offerta di 12 milioni di euro più 3 di bonus. Il calciatore aveva una promessa da parte degli inglesi che, se fosse arrivata un'offerta da 15 milioni, sarebbe stata accettata. L'ok definitivo non è ancora arrivato, ma la volontà del giocatore alla fine potrebbe risultare decisiva e portare alla chiusura definitiva della trattativa.