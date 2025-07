Mondiale per Club, il "vero" trofeo l'ha tenuto Trump: al Chelsea solo una replica

Incredibile retroscena a pochi giorni dalla conclusione del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump avrebbe confessato di essere lui in possesso del trofeo originale della competizione, mentre al Chelsea, dopo la finale vinta, sarebbe stata consegnata solo una replica. Secondo quanto raccontato dallo stesso Trump, l'originale del trofeo gli sarebbe stato consegnato prima dell'inizio della competizione per custodirla nello Studio Ovale della Casa Bianca. "Quando venite a ritirarlo?", ha poi chiesto Donald a Infantino, con la risposta del presidente FIFA che ha spiazzato tutti: "Puoi tenerlo per sempre".