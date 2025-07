Napoli, il programma delle amichevoli estive, debutto il 22/7 con l'Arezzo

Il Napoli ha ufficializzato il programma delle amichevoli estive in vista della prossima stagione. La squadra azzurra svolgerà la fase di preparazione nei due consueti ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto). Durante queste settimane, il Napoli disputerà cinque amichevoli: due nella prima fase in Val di Sole e tre nella seconda, in Abruzzo. I campioni d'Italia esordiranno il prossimo 22 luglio alle 18 a Dimaro contro l'Arezzo, per poi tornare in campo quattro giorni dopo, sempre alle 18, contro il Catanzaro. A Castel Di Sangro invece sono in calendario tre test: il 3 agosto alle 19 contro lo Stade Brestois, il 9 agosto contro il Girone, sempre alle 19, e il 14 agosto alle 20 contro l'Olympiakos.