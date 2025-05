Serie A: Torino-Roma 0-2, Ranieri saluta con la qualificazione in Europa League

LA PARTITA

Era il 14 novembre 2024 quando Claudio Ranieri assunse il ruolo di allenatore della Roma con la squadra in piena crisi con appena 13 punti in 12 giornate e in piena bufera dopo gli esoneri di De Rossi e Juric. Ai tempi nemmeno il più ottimista dei tifosi giallorossi poteva immaginare che una squadra alla deriva si sarebbe giocato un posto in Europa, tantomeno in Champions League, assaporata per diversi minuti nella serata dell'Olimpico Grande Torino. Ranieri chiude la sua straordinaria carriera da allenatore davanti alla Lazio che rimane senza Coppe e con un piazzamento in Europa quasi miracoloso. Frutto del grande lavoro e di un percorso davvero notevole, visto che nelle ultime 22 partite i capitolini hanno collezionato 53 punti, recuperandone la bellezza di 11 proprio a quella Juve che alla fine l'ha spuntata per un solo misero punticino.