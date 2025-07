Euro donne, Cantore: "Con la Norvegia coraggio e cuore"

La nazionale femminile sta trascorrendo le ultime ore nel quartier generale di Weggis da dove domani pomeriggio si trasferirà a Ginevra, alla vigilia del quarto di finale dell'Europeo contro la Norvegia. Con la convinzione di poter far meglio rispetto a quanto fatto dagli azzurri contro l'avversaria scandinava, la squadra di Andrea Soncin promette di "entrare in campo con coraggio e cuore. Abbiamo già dimostrato di avere un gran carattere, ma in partite del genere va esaltato ancora di più", ha sottolineato l'attaccante Sofia Cantore. "Dobbiamo giocare il più leggere possibili, non abbiamo nulla da perdere - ha aggiunto Cantore - sono certa che la qualificazione ai quarti ci abbia aiutato a ritrovare la giusta dose di spensieratezza e ci permetterà di esprimerci meglio di come abbiamo fatto nel girone. Loro hanno individualità importanti ma noi non dovremo avere paura di fraseggiare perché così facendo potremo fargli male". La squadra si è un po' distratta per festeggiare Elena Linari, che oggi si è laureata in Scienze Motorie all'università telematica San Raffaele discutendo la tesi dalla camera dell'hotel.