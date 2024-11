Roma, i perché di Ranieri: cuore, portafoglio e non solo

Il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma è stato per qualcuno un fulmine a ciel sereno, ma analizzando con attenzione la scelta della società giallorossa non è poi così difficile identificare i motivi che hanno portato a tale decisione. Ranieri è romano e romanista, cosa nota a tutti. Puntare su di lui è stata dunque innanzitutto una scelta di cuore: i tifosi lo amano per la sua fede, ma anche per quanto fatto nelle due esperienze precedenti, che hanno lasciato a tutti ottimi ricordi. Assicurarsi il consenso del popolo giallorosso, in un momento in cui la città ribolliva, era prioritario per i Friedkin.