"Io nelle ultime 72h", Hummels aspetta Ranieri. Con la speranza di giocare

Dopo De Rossi e Juric, la Roma cambia ancora allenatore e punta su Claudio Ranieri. Tra chi ha vissuto con impazienza queste vorticose ore c'è Mats Hummels, che sui social ha pubblicato una foto con lo smartphone in mano e la scritta: "Io nelle ultime 72 ore". Il difensore tedesco, finora solo una gara in stagione e appena 23 minuti in campo contro la Fiorentina, non ha mai legato con Juric e ora spera che con l'arrivo dell'esperto allenatore romano le cose per lui possano cambiare. Probabilmente il suo favorito era Edin Terzic, suo tecnico al Borussia Dortmund, con cui l'anno scorso ha giocato la finale di Champions League.