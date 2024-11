Roma, Ranieri: "Hummels da valutare, Dovbyk sta bene. Dybala? Dobbiamo aiutare il ragazzo"

"Il Napoli di Conte è in auge e sta facendo bene. Sarà una partita bella e difficile. Per noi e per loro". Claudio Ranieri promette battaglia alla capolista nella sua prima conferenza stampa della terza avventura sulla panchina della Roma a due giorni dalla sfida del Maradona, ma non sciogie i dubbi di formazione su Paulo Dybala: "L'ho visto oggi per i primi 20 minuti. Lasciatemi parlare con lui e con il fisioterapista. Non so quanti allenamenti deve fare prima di stare bene. Hummels si è già allenato qualche giorno fa con me - ha aggiunto - Mi lascia sereno di poter decidere come voglio".