La Roma tenta il colpo: Endrick dal Real Madrid a gennaio

La Roma cerca un nuovo attaccante da affiancare nella rosa a Dovbyk visto che Shomourodov non sta rendendo come atteso e potrebbe pescare in casa Real Madrid. Secondo Sport, infatti, i giallorossi sfrutterebbero la volontà dei Blancos di cedere Endrick, arrivato la scorsa estate per 60 milioni di euro (in realtà era stato acquistato nel dicembre 2022 quando aveva ancora 16 anni ed è potuto sbarcare in Europa solo al raggiungimento della maggiore età), in prestito a gennaio per fare più esperienza visto che non sta trovando molto spazio nell'attacco già molto affollato a disposizione di Carlo Ancelotti.