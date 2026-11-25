"Dell'Atalanta, una squadra di statura europea che ha alle spalle molte partite importanti, temiamo la fase offensiva. Per noi Roguljic s'è aggiunto agli altri infortunati, vediamo se riusciamo a recuperarlo per domani sera". Così Vinko Marinovic, allenatore del Borac Banja Luka, dal Gradski Stadion Banja Luka alla vigilia della quarta giornata di Conference League che vedrà i bosniaci opposti ai bergamaschi. Senza Jaksic, Peric e Savic, il tecnico dei padroni di casa accetta comunque la sfida: "Siamo pronti ad affrontare l'Atalanta con coraggio, non vogliamo difenderci sempre, ma solo se ce ne sarà bisogno". Per il Borac i nerazzurri sono ospiti di lusso: "Questa partita è un premio al nostro percorso e un test per le nostre capacità".