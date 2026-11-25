"Intanto, ci tengo a dire che era il mio sogno. Io da bambino tifavo per il Milan dei campioni, stravedevo per Van Basten. Berlusconi era un signore, anche se spesso voleva mettere bocca e indirizzare le scelte. Era abituato a una squadra di Palloni d’oro, ma noi non ne avevamo. Scherzando gli dicevo che se me ne avesse comprato uno avrei giocato un calcio offensivo anch’io". Vincenzo Montella ricorda i suoi anni sulla panchina rossonera in un'intervista a La Gazzetta dello Sport e in particolare l'estate dei rumors su CR7 e delle "cose formali": "Non me la ricordavo nemmeno come espressione. Mi sembravano più slogan pubblicitari che messaggi concreti. L’anno prima avevamo vinto la Supercoppa contro la Juventus ai rigori. Poi la stagione successiva ci fu tanta confusione: il cambio societario, molti giocatori nuovi e un caos generale negli acquisti. Non c’è stata sempre condivisione, molte volte non venivo nemmeno consultato. Pensi che al momento di prendere la punta, scoprii che avevamo finito il budget. Invece era uno dei ruoli su cui intervenire. Prendemmo Kalinic con quindici milioni era difficile fare di più".