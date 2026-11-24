Gasperini ha poi ricordato la sfida con l'Atalanta persa nei quarti di finale nel 2022 e le parole di Luis Enrique che lo ha definito un tecnico che si discosta dalla tradizione italiana. "Quando ho iniziato a giocare le coppe e la Champions è una cosa che mi è stato riconosciuto, è il metro di paragone e la competizione più importante al mondo. Quella partita con il Psg rimane un rammarico, ma è stata straordinaria", ha concluso.