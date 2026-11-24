Champions, Gasperini: "E' la competizione degli episodi e bisogna essere bravissimi. Non bastano grandi prestazioni"
Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del Psg: "La Roma ha un'intelaiatura che le permette di essere in grado di giocare queste partite"
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La sfida impossibile che impossibile non deve essere. Alla vigilia della gara di Champions contro il Psg, Gian Piero Gasperini non si nasconde e spiega, subito, che "la Roma ha un'intelaiatura che le permette di essere in grado di giocare queste partite. Contro queste squadre devi avere una concentrazione sempre molto alta e una qualità tecnica per metterle in difficoltà". Anche se, sottolinea il tecnico giallorosso, "come hanno detto in tanti anche prima di me, questa è la competizione degli episodi e bisogna essere bravissimi nelle situazioni, perchè ci sono grandissimi giocatori e a volte non basta fare delle prestazioni importanti. Qui quando sbagli c'è una possibilità di pagare molto più alta".
Gasperini ha poi ricordato la sfida con l'Atalanta persa nei quarti di finale nel 2022 e le parole di Luis Enrique che lo ha definito un tecnico che si discosta dalla tradizione italiana. "Quando ho iniziato a giocare le coppe e la Champions è una cosa che mi è stato riconosciuto, è il metro di paragone e la competizione più importante al mondo. Quella partita con il Psg rimane un rammarico, ma è stata straordinaria", ha concluso.