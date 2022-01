Roma polemica: sui social la trattenuta in area di Tonali su Zaniolo

La Roma perde 3-1 al 'Meazza' contro il Milan, ma non mancano le polemiche per l'arbitraggio di Chiffi e Aureliano, con quest'ultimo che era al VAR. Così il club giallorosso al termine del match posta sui social l'immagine della maglia di Zaniolo vistamente trattenuta, in area, dal milanista Tonali. All'inizio della partita Aureliano aveva richiamato al Var Chiffi per il tocco di braccio di Abraham che ha portato al calcio di rigore realizzato da Giroud. Ma il VAR non ha invece richiamato l'arbitro per la trattenuta di Tonali in area su Zaniolo, e per questo la Roma, sui propri account social, ha postato l'immagine del contrasto Znaiolo-Tonali.