Roma: Olimpico aperto per la finale di Europa League

ROMA

Il difensore sul rapporto con il tecnico: "La sua esperienza è preziosa per noi"

© Getty Images Come nella finale di Conference League contro il Feyenoord del 25 maggio 2022, mercoledì 31 i tifosi della Roma avranno la possibilità di supportare la squadra direttamente allo stadio Olimpico in occasione della finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest. L'impianto infatti verrà aperto al pubblico con l'allestimento di maxischermi. La Questura - come riporta la Gazzetta dello Sport - ha firmato l'ordinanza che autorizza l’apertura dello stadio dopo la richiesta della Roma a Sport e Salute, che gestisce l’impianto. Lo scorso anno l'Olimpico registrò un'affluenza di 67 mila spettatori. E per Chris Smalling i tifosi sono fondamentali: "È uno dei motivi principali per cui sono ancora alla Roma".

Smalling ha poi parlato del suo rapporto con José Mourinho. "Lo conosco da tempo, abbiamo vinto insieme a Manchester per cui è stato bello ritrovare facce note, parlo del suo staff tecnico. Lo conoscevo prima che arrivasse a Roma e non ci ha messo molto a conquistare un trofeo che aspettavamo da tempo. Il mio rapporto con lui è ottimo, ho vinto con lui in Inghilterra e ora voglio farlo in Italia - ha detto ai canali ufficiali del club - È una persona che ha sempre voglia di vincere, non si accontenta di un trofeo ed è la mentalità che dobbiamo avere. La sua esperienza è preziosa per noi".