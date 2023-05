Roma, Mourinho: "Pellegrini in finale ci sarà, da Dybala non mi aspetto nulla"

VERSO SIVIGLIA-ROMA

Il tecnico giallorosso già concentrato sulla finale: "Peccato non si giochi domani". El Shaarawy: "Manca il passo più importante"

Da Tirana a Budapest. Mercoledì è il grande giorno della finale di Europa League tra la Roma, prima italiana a qualificarsi da quando si chiama così, e il Siviglia, che ha fatto cinque finali negli ultimi dieci anni vincendone per ora quattro, e oggi a Trigoria è il media day in vista dell'ultimo atto: "La certezza è che saremo lì e non andremo in vacanza. Lo stadio è bello, non ci andremo in vacanza - ha promesso ai microfoni di Sky José Mourinho, che sogna una storica doppietta - La finale di Tirana è storia, è memoria per tanti. Questa la dobbiamo giocare e la vogliamo giocare. Peccato che non sia domani".

Dybala, Spinazzola e Pellegrini non hanno partecipato alla seduta di questa mattina a porte aperte: "Lorenzo è recuperabile, non ci sarà a Firenze perché ha un piccolo problema non preoccupante ma utilizzarlo sabato sarebbe un rischio. Da domenica inizierà ad allenarsi normalmente con noi. Da Paulo non mi aspetto nulla: se potrà andare in panchina e potrà darci un piccolo aiuto come col Feyenoord già sarà qualcosa di positivo. Spinazzola è in dubbio, spero di recuperarlo: non per sabato ma per la finale. Se Leo lunedì/martedì dà segnali positivi spero di averlo".

Poi si torna sulla possibile doppietta europea: "Per il momento non c'è doppietta, c'è una Conference che abbiamo vinto e una finale che dobbiamo giocare. Non mi piace parlare di doppietta perché non c'è: quello che dico è che mi piace il lavoro svolto qui dal primo giorno. Non sarà sicuramente una delle rose più forti che ho allenato ma a livello umano va sicuramente nei top della mia carriera".

"Il Siviglia? Una squadra che vince sempre l'Europa League, che viene dalla Champions. E' una squadra forte però abbiamo una partita da giocare, abbiamo le nostre qualità e i nostri problemi che sempre cerchiamo di nascondere". Vedi anche Europa League Papu Gomez: "Roma grande squadra, spero Dybala ci sia in finale". Mendilibar: "Siviglia favorito"

MATIC: "MOURINHO PUÒ FARE LA DIFFERENZA"

"La finale è la finale, è una grande partita che vogliamo giocare - le parole a Sky di Nemanja Matic - Sappiamo che il Siviglia è una grande squadra, ma sappiamo che anche noi abbiamo qualità. Abbiamo qualità ed esperienza, come il Siviglia. Arrivare a una finale non è facile, possono solo le grandi squadre. Vediamo come finisce, però vogliamo giocare con fiducia. Mourinho ha grande esperienza a giocare queste partite e trasferisce la sua energia alla squadra, penso che questo possa fare la differenza. Mourinho è sempre Mourinho, non cambia mai. Quando entro in campo voglio sempre dare il meglio per la squadra, per aiutare i miei compagni. Si può giocare bene o male, però voglio sempre dare il massimo e farò questo ogni giorno, in allenamento e in partita. Vediamo dopo se il club è felice e se i tifosi sono felici se fare tutto. Dybala ce la farà? Non lo so, non è una domanda per me. È un giocatore molto importante per noi".

CRISTANTE: "SIAMO CARICHI"

"Siamo molto contenti di essere arrivati in finale - ha detto invece Bryan Cristante, alla terza dopo Wembley e Tirana - Siamo carichi e vogliamo giocarcela. È un po' di anni che siamo qui, siamo cresciuti tanto. Noi che siamo qui da più tempo abbiamo maturità e una buona gestione del gruppo. Il Siviglia è una squadra molto forte, ma dobbiamo ancora studiarli, prima c'è la Fiorentina. Dybala lo vedo tutti i giorni, sta bene e vuole esserci anche lui in finale".

EL SHAARAWY: "MANCA IL PASSO PIÙ IMPORTANTE"

"Il problema fisico è superato, sono a completa disposizione - ha detto El Shaarawy a Sky - In Europa quest'anno ci siamo riconfermati, c'è stata tanta unione e forza collettiva, credo abbia fatto la differenza. È stato un percorso difficile, ma questa finale ce la siamo guadagnata, ora manca il passo più importante. Mourinho? È un vincente, ha una mentalità da vincente. Soprattutto nei momenti più delicati e importanti riesce a tirarti fuori qualcosa in più".