Roma, Nzonzi: "Uscire dal campo ai buu razzisti? Sì, serve una reazione dura"

24/01/2019

Nzonzi difende Koulibaly, espulso contro l'Inter dopo i buu razzisti dello stadio di San Siro: "Di sicuro non bisognava punirlo, perché in quella situazione bisogna mettersi nei panni del giocatore. Nessuno può sapere come si reagisce, finché non gli succede. È molto doloroso per qualsiasi giocatore essere fischiato in quel modo. Uscire dal campo quando succede forse li costringerà a riflettere due volte sulle loro azioni: potrebbe essere uno degli approcci da usare in futuro".