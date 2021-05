Roma, nuovi test per Zaniolo: rientro sempre più vicino

QUI ROMA

Il fantasista giallorosso si è sottoposto ad alcuni esami a Villa Stuart prima di volare in Austria dal professor Fink, che potrebbe dargli il via libera definitivo per il ritorno all'attività agonistica

Nicolò Zaniolo comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Il fantasista della Roma ha sostenuto alcuni test a Villa Stuart propedeutici alla visita di controllo in programma a Innsbruck con il professor Fink, dalla quale si attende il via libera per la ripresa dell'attività agonistica. I controlli al ginocchio hanno dato risposte più che positive e ora il calciatore attende solamente l'ok definitivo da parte dell'equipe medica che lo aveva operato a settembre per mettersi nuovamente a disposizione dei giallorossi. Getty Images

José Mourinho lo attende a braccia aperte, così come lo attende il ct Roberto Mancini, pronto a puntare su di lui in ottica Mondiali 2022, dopo la doppia delusione di Euro 2020. Zaniolo, che nelle ultime settimane si è allenato con la primavera di Alberto De Rossi, potrebbe già seguire la squadra per l'ultimo match di campionato contro lo Spezia (anche se naturalmente non sarà tra i convocati), per poi riaggregarsi ai compagni in vista della preparazione estiva.