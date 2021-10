Roma, Mourinho: "Solidi e compatti. Ho detto a Zaniolo di reagire". Poi scherza con Spalletti

ROMA

Il tecnico giallorosso dopo il successo sull'Empoli: "Abbiamo meritato di vincere e dopo una sconfitta è sempre bello"

"Abbiamo giocato bene, siamo stati solidi, compatti e in controllo contro una buona squadra. Abbiamo meritato di vincere e dopo una sconfitta è sempre bello vincere, 15 punti in 7 partite è un buon risultato". Josè Mourinho archivia la sconfitta della Roma nel derby con il 2-0 all'Empoli. "Cosa ho detto a Zaniolo quando l'ho sostituito? Che un giocatore deve parlare e reagire a un momento di tristezza - ha proseguito a Dazn - Lui si aspettava di andare in Nazionale, Mancini ha fatto la sua scelta, che rispetto e voglio che Nicolò rispetti, ma giocando così può creare un problema positivo e deve giocare così". Poi a Spalletti, collegato con lui: "Spallettone, vuoi vincerle tutte?"

E ancora: "Siamo uniti, sappiamo la differenza tra noi e le squadre che sono arrivate sopra negli ultimi anni. Questa situazione mi piace molto, sono molto felice di far giocare i Darboe, Calafiori, Zalewski. Guardo le altre squadre e vedo cambi importanti, ieri l’Inter ha fatto entrare Dzeko e Vidal dalla panchina. La gente deve capire il nostro percorso, io ero tranquillo con 4 vittorie e sono tranquillo dopo la sconfitta in una partita speciale come il derby. Siamo un club gigante ma come squadra abbiamo un percorso da fare".