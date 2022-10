Roma, Mourinho: "Il pari sarebbe stato giusto, ora puntiamo al secondo posto"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo il ko col Betis: "Loro di un altro livello tecnico, ma noi abbiamo avuto molte opportunità"

Roma-Betis, le immagini del match

























1 di 14 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM José Mourinho ha analizzato così la sconfitta della sua Roma contro il Betis Siviglia in Europa League: "Loro hanno più qualità tecnica di noi, più autorità in campo - le parole del portoghese a fine gara -. È facile riconoscere che loro con la palla fra i piedi sono di un altro livello. Noi comunque abbiamo avuto molte opportunità per segnare, ma abbiamo sbagliato troppo e il pareggio sarebbe stato il risultato più logico per l’andamento della partita".

Mou ha poi parlato dell'atteggiamento difensivo dei suoi: "C’è stata un po' di passività, ma sono errori dovuti più alla stanchezza che ad altro".

Inevitabile parlare del rosso a Zaniolo, che salterà sicuramente la gara di ritorno: "Io non ho visto nulla, ma l’assistente era lì davanti e qualcosa ha visto. Peccato che non abbia visto un altro giallo per Pezzella, che con quello successivo sarebbe stato espulso".

Infine, il realismo sul passaggio del turno: "Penso che in questo momento pensare di finire primi non è l’obiettivo - ha ammesso a Sky Sport -. Loro hanno 9 punti e giocano in casa anche contro l’Helsinki. Dobbiamo finire secondi, col rischio di prendere una squadra importante che retrocede dalla Champions League".

Vedi anche Europa League Europa League, Roma-Betis 1-2: strada in salita per Mourinho