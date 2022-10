Europa League, Roma-Betis 1-2: strada in salita per Mourinho

ROMA-BETIS 1-2

Dybala illude su rigore, Rodriguez trova il pari immediato e all'88' arriva la beffa targata Luiz Henrique. Rosso a Zaniolo nel finale

Roma-Betis, le immagini del match

























1 di 14 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma cade 1-2 all'Olimpico contro il Betis nella terza giornata di Europa League e resta ferma al terzo posto in classifica nel Gruppo C. I giallorossi la sbloccano dopo 34' con un penalty di Dybala, ma vengono subito raggiunti dalla conclusione da fuori di Rodriguez (40'). Nel secondo tempo i ritmi calano e le squadre sembrano quasi accontentarsi del pari, ma all'88' arriva la beffa: un gran colpo di testa di Luiz Henrique stende i ragazzi di Mou e li inguaia in ottica passaggio del turno. Nel finale rosso diretto per Zaniolo, che non ci sarà al ritorno.

LA PARTITA

Un ko pesante, che rischia di rendere davvero complicato il passaggio del turno. Alla Roma continua a mancare fluidità di gioco e varietà di soluzioni offensive. Le palle inattive restano un fattore chiave, ma non sempre sono sufficienti a ottenere il risultato e la sterilità di Zaniolo e Abraham, in questo momento, è un problema non di poco conto. Nulla è compromesso, il Ludogorets, secondo in classifica, è a solo un punto, ma serviranno vittorie pesanti per centrare i sedicesimi.

Pronti via e dopo appena 5' Mourinho deve buttare nella mischia Spinazzola per l'infortunato Celik, costretto al cambio per un incredibile intervento "falloso" di Mancini ai suoi danni. Il Betis parte meglio grazie all'imprevedibilità del suo terzetto di trequartisti e va vicino al gol prima con Canales, poi con Fekir, che al 13' centra in pieno il palo alla sinistra di Rui Patricio, prima di lasciare anche lui il campo per infortunio. La Roma si difende con ordine e punta molto sulle ripartenze in campo aperto, sfruttando il baricentro alto della squadra di Pellegrini, ma per sbloccare la partita le occorre un episodio, che arriva attorno alla mezzora: ingenuo tocco col braccio di Ruibal sugli sviluppi di corner, penalty assegnato da Jug dopo una revisione al monitor e trasformato con freddezza da Dybala. Gli andalusi hanno subito una grande chance per il pari con Luiz Henrique, ma a trovarlo ci pensa Rodriguez al 40', con un gran destro da fuori area contro una difesa giallorossa troppo schiacciata verso la propria porta. Poco prima dell'intervallo è la Roma a sfiorare due volte il nuovo vantaggio: prima la conclusione di Zaniolo si stampa sulla traversa, poi quella di Dybala viene deviata in corner da un grande intervento di Bravo.

A inizio ripresa gli uomini di Mou hanno una clamorosa chance per il 2-1, ma Cristante centra in pieno Bravo da due passi, facendogli fare un figurone. I ritmi sono molto più bassi rispetto ai primi 45', entrambe le squadre sbagliano molto e faticano a rendersi pericolose. Nell'ultimo quarto d'ora c'è spazio anche per Belotti ed El Shaarawy e proprio quando tutto fa pensare a un pareggio arriva il gol che gela l'Olimpico: cross perfetto di Rodri, intervento a vuoto di Spinazzola e colpo di testa perfetto di Luiz Henrique, che trova una traiettoria beffarda e punisce Rui Patricio. Piove sul bagnato quando, in pieno recupero, Zaniolo scalcia il marcatore a palla lontana, l'assistente lo comunica a Jug, che non può far altro che estrarre il rosso diretto per l'azzurro.

LE PAGELLE

Dybala 6,5 - I pochi lampi di genio arrivano da lui. Segna il rigore dell'1-0 e costringe Bravo a un miracolo nel finale del primo tempo. Esce forse un po' troppo presto.

Abraham 5 - Si sbatte, ma la manovra offensiva giallorossa è spesso sterile e non lo premia a sufficienza. Non vede praticamente mai la porta e resta inchiodato a due gol nelle prime dieci presenze stagionali. Serve di più.

Ibanez 6,5 - Solida prestazione difensiva, che lascia agli avversari praticamente solo conclusioni da fuori. Si concede anche qualche sgroppata in avanti per provare a dare la scossa a un attacco un po' sonnolento.

Spinazzola 5 - Entra a freddo per l'infortunio immediato di Celik, spinge poco, non trova quasi mai il fondo con i cross e va fuori tempo in occasione della zuccata di Luiz Henrique che condanna i suoi alla sua sconfitta.

Zaniolo 5 - Qualche strappo dei suoi, qualche accelerazione e una traversa colpita nel primo tempo, ma poco altro. Nel finale perde la testa e scalcia un avversario a palla lontana, beccandosi un rosso pesantissimo.

Rodriguez 6,5 - Un buon lavoro di regia in una squadra che per larghi tratti di gara fa un gran palleggio e poco altro. Ha il merito di pescare il gol che rimette subito in pari la partita.

Willian José 5 - Il Betis non entra praticamente mai in area avversaria, lui risulta praticamente superfluo nell'economia del gioco andaluso.

Luiz Henrique 7 - Anche lui entra a freddo, ma ha subito un grande impatto sul match. Serve l'assist dell'1-1, trova il gol che ribalta la partita con un gran colpo di testa quando la gara sembrava destinata al pareggio.

IL TABELLINO

Roma-Betis 1-2

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Celik sv (5' Spinazzola 5), Cristante 6 (35' st Camara 6), Matic 6, Zalewski 6; Zaniolo 5, Dybala 6,5 (35' st El Shaarawy 6); Abraham 5 (28' st Belotti 6).

Allenatore: Mourinho 5

Betis (4-2-3-1): Bravo 7; Aitor Ruibal 6, Pezzella 5,5, Luiz Felipe 6,5, Miranda 6 (30' st Moreno 5,5); Rodriguez 6,5, Guardado 5,5 (30' st Carvalho 6); Canales 6, Fekir 6,5 (22' Luiz Henrique 7), Joaquin 5,5 (15' st Rodri 6,5); Willian José 5 (30' st Iglesias 6).

Allenatore: Pellegrini 6

Arbitro: Jug

Marcatori: 34' rig. Dybala (R), 40' Rodriguez (B), 43' st Luiz Henrique (B)

Ammoniti: Luiz Felipe (B), Bravo (B), Guardado (B), Mancini (R), Pezzella (B)

Espulsi: Zaniolo (R)