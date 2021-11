Roma, Mourinho: "C'erano due rigori nettissimi per noi, magari in Conference League ci sono arbitri scarsi"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo la gara contro il Bodo Glimt: "L'arbitro è stato decisivo"

"Il risultato ci va stretto, abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico ma c'erano due rigori nettissimi". Il tecnico della Roma Josè Mourinho tuona contro l'arbitro al termine della gara contro il Bodo Glimt. "La gente può parlare di quello che vuole ma il risultato è 2-2, con loro che hanno fatto due tiri e due gol. Noi non so quanti ne abbiamo fatti e poi c'erano due rigori netti. Magari in Conference League ci sono arbitri scarsi, che iniziano la loro carriera europea, e questo non va bene. Non ho nessun problema con l'arbitro, che tornerà dritto in Grecia. Nella prima partita abbiamo perso 6-1 e non ho detto niente sull'arbitro perché era colpa nostra, ma oggi devo dire qualcosa in più: due rigori netti sono tanti. Arbitraggio decisivo".

"Non siamo in un buon momento, davanti facciamo fatica a segnare quando potremmo farlo. Però una volta di più mi dispiace, perché qui l'arbitraggio è stato decisivo - ha proseguito Mourinho - Ma noi abbiamo 7 punti e siamo in controllo del nostro destino, dobbiamo vincere la prossima. In questo momento però c'è un problema in attacco, chi segna di più è El Shaarawy, perdiamo tanti punti perché non riusciamo a segnare quanto dovremmo. Ma si può vedere anche quanti punti abbiamo perso per decisioni arbitrali, è una statistica facile da fare: basta vedere le partite con Juventus e Milan". Ancora su quello che non funziona nella Roma: "In questo momento ci manca il genio davanti. Il problema è stato nella gente che ha giocato davanti come Zaniolo, Mkhitaryan e Abraham. Non siamo in un buon momento con loro, fatichiamo a segnare". Il portoghese glissa sui fischi dell'Olimpico: "Non li ho sentiti, ero concentrato sulla partita".