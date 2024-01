Roma-Mou, addio burrascoso: litigio con i Friedkin a Trigoria

IL RETROSCENA

Il Corriere dello Sport svela il retroscena dopo la comunicazione dell'esonero

Un burrascoso faccia a faccia che ha poi portato allo stringato comunicato del club che ha messo fine al rapporto col portoghese. Dopo l'annuncio dell'esonero, Mou ha infatti salutato brevemente la squadra e poi lasciato Trigoria in fretta e furia con grande amarezza.

Amarezza più per i modi che per la sostanza. Da tempo, del resto, la fiducia della proprietà nei confronti dello Special One era minata nel profondo. Tanto che né Dan, né Ryan Friedkin avevano mai pensato seriamente di rinnovare il contratto in scadenza del portoghese. Anzi. Stando sempre al Corriere dello Sport, i vertici giallorossi avevano già iniziato a guardarsi intorno dopo il 4-1 contro il Genoa sondando il terreno per Thiago Motta a Xabi Alonso e rinviando l'esonero solo grazie all'intervento di Tiago Pinto. Retroscena che raccontano i dettagli di un rapporto teso e destinato a terminare. A quanto pare anche con toni e modi non proprio signorili.