Roma-Milan, Mourinho salta le procedure anti-Covid: nessun provvedimento

ROMA-MILAN

Il Corriere della Sera: prima del match il tecnico non ha atteso la fine delle procedure del Milan ed è entrato negli spogliatoi

Se per José Mourinho il post-partita di Roma-Milan è stato decisamente movimentato (a causa delle polemiche arbitrali), anche i minuti che hanno preceduto la sfida dell'Olimpico non sono state all'insegna della tranquillità. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il tecnico della Roma avrebbe saltato la procedura anti-Covid andando negli spogliatoi prima del via libera degli ufficiali. Getty Images

Mou non avrebbe rispettato l'ordine della Polizia di rimanere a bordo del pullman giallorosso, in attesa che finissero le procedure anti-Covid del Milan, entrato per primo con due veicoli nella pancia dell'Olimpico. L'allenatore avrebbe quindi ordinato all'autista di aprirgli le porte per farlo scendere, per poi dirigersi negli spogliatoi nonostante le rimostranze degli addetti alla sicurezza.

La Polizia successivamente ha riferito alla Roma l'accaduto ma non sono stati presi provvedimenti nei confronti del portoghese.