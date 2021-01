Roma, migliorano le condizioni di Morgan De Sanctis

ROMA

Sono in netto miglioramento el condizioni di Morgan De Sanctis. Il ds della Roma era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma. Ora sarebbe, infatti, vigile e cosciente. Nei prossimi giorni sarà già dimesso dall'ospedale Gemelli dov'è attualmente ricoverato. Gradualmente, poi, tornerà alla sua vita normale e sarà quindi anche a Trigoria per seguire la sua squadra da vicino. lapresse

Il dirigente della Roma erA stato trasportato d'urgenza al Gemelli, appunto, dove eera stata necessaria un'operazione all'addome, (asportata la milza):

L'incidente era avvenuto intorno alla mezzanotte, De Sanctis stava percorrendo via Cristoforo Colombo (arteria urbana che collega Roma a Ostia) a bordo del suo suv Hyundai quando c'è stato lo schianto all'incrocio con via dei Georgofili (l'incidente non sarebbe stato rilevato dalla polizia locale: alla centrale dei vigili non sarebbe arrivata alcuna richiesta di intervento).

Una prima chiamata al 118, poi dalla clinica romana Villa Stuart il trasferimento al Policlinico Gemelli dove gli accertamenti hanno evidenziato un'emorragia interna e fratture multiple a costole e dorsali.

Era poi stato sottoposto a operazione chirurgica che, conclusa senza complicazioni, era servita a bloccare l'emorragia, con l'asportazione della milza.

