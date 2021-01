Roma, grave incidente per Morgan De Sanctis. Ricoverato al Gemelli

Brutto incidente stradale nella notte per Morgan De Sanctis. Il direttore sportivo della Roma, che ieri non è partito con la squadra per la trasferta di Crotone, è stato coinvolto in un incidente con la sua auto. L'ex portiere giallorosso è stato subito trasportato al Policlinico Gemelli dove è stato operato d’urgenza. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva. L'incidente sarebbe avvenuto ad un incrocio (dinamica ancora da chiarire). La sua auto, una Smart, era completamente distrutta. In un primo momento il dirigente giallorosso era stato portato a Villa Stuart. Poi le complicazioni, con un'emorragia interna, hanno fatto decidere per il trasferimento. al Gemelli dov'è tutt'ora e dove rimarrà per i prossimi giorni.

lapresse