Roma, lesione alla coscia: De Rossi fuori 20 giorni

15/04/2019

La Roma perde il suo gladiatore proprio nel momento decisivo: Daniele De Rossi salterà lo spareggio Champions League contro l'Inter di sabato sera, la lesione di primo grado al bicipite femorale coscia destra costringerà il capitano giallorosso a stare fermo per due-tre settimane. Oltre ai nerazzurri, De Rossi potrebbe saltare Cagliari e Genoa per rientrare in tempo per la sfida contro la Juventus del 12 maggio.

Il centrocampista in mattinata a Villa Stuart ha svolto gli esami strumentali che si erano resi necessari dopo l'infortunio rimediato contro l'Udinese, quando era stato costretto ad uscire dal campo al 23' della ripresa. Per Ranieri un grattacapo in più in mediana viste le non già perfette condizioni di Nzonzi che non ha ancora del tutto superato l'infiammazione al ginocchio. Una soluzione potrebbe essere quella di arretrare Pellegrini al fianco di Cristante, accentrando Zaniolo come trequartista.