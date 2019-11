Roma, la rinascita passa (anche) da una benedizione?

SERIE A

Tre vittorie, zero infortuni, il terzo posto in classifica che significherebbe qualificazione in Champions League: la rinascita della Roma ha un inizio dal punto di vista calcistico, il 2-1 al Milan, e forse anche un inizio più spirituale, datato 25 ottobre. Quel venerdì il monsignor Rino Fisichella aveva benedetto il centro sportivo giallorosso Fulvio Bernardini alla presenza dei giocatori e dello staff tecnico. Insomma, dove non arrivano tecnica e tattica arriva il soprannaturale? Roma-Napoli 2-1: highlights

Sempre delicato mescolare sacro e profano, a maggior ragione in un mondo così legato a rituali come quello del calcio. Eppure l'invito della società giallorossa al monsignor Fisichella per benedire Trigoria è stato preso come un segnale positivo sia dalla squadra che dai tifosi. Se poi i risultati continueranno a dare ragione a Fonseca, in casa Roma tutti ricorderanno a lungo quel 25 ottobre 2019...