Roma, l'ombra di Paulo Sousa su Di Francesco: il tecnico si gioca tutto col Porto

04/03/2019

Si avvicina uno spartiacque importante per la stagione della Roma , che mercoledì contro il Porto si gioca la possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions . Sarà una gara decisiva per l'annata giallorossa e anche per Eusebio Di Francesco , nuovamente in bilico dopo il pesante k.o. nel derby con la Lazio . Se la Roma dovesse essere eliminata, la posizione del tecnico sarebbe molto più che a rischio e il nome caldo per sostituire DiFra è quello di Paulo Sousa .

Non è la prima volta che Di Francesco viene messo in discussione in questa stagione tormentata. L'allenatore ha già superato diversi momenti difficili come dopo il ko interno con la Spal, la sconfitta di Udine o il 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina. Situazioni complicate, da cui la Roma è uscita grazie ai risultati ma l'ennesima battuta di arresto avvenuta nel derby potrebbe ora costare cara.



La partita con il Porto sarà infatti decisiva per le sorti del tecnico giallorosso. Allo stadio Do Dragao sarà presenta in tribuna anche Paulo Sousa, che in questa stagione ha già seguito altre partite della Roma. L'ex tecnico della Fiorentina ha rifiutato la proposta del Bordeaux perché i giallorossi restano la sua priorità fino a mercoledì: se dovesse arrivare l'eliminazione, il destino di Di Francesco sarebbe definitivamente segnato e l'alternativa già pronta per mettersi al lavoro.